「九一八」を忘れるなかれ！

1931年9月18日、日本軍は瀋陽・柳条湖付近の南満洲鉄道の線路を爆破し、それを中国軍の仕業だと偽って非難した。その後、東北軍北大営を砲撃し、「九一八事変」（満洲事変）を引き起こし、長らく企図していた中国侵略戦争を開始。数ヶ月のうちに、東北三省は全て陥落した。

九一八事変から3日後、中共中央は宣言を発表し、全中国の工農労苦民衆（労働者と農民を中心とする労苦する大衆）に対し、「一致団結して武装し、日本の強盗と一切の帝国主義に断固たる回答を与えよ」と呼びかけた。九一八事変は中国人民抗日戦争の起点となり、同時に世界反ファシズム戦争の幕を開いたのである。

無数の烈士が鮮血をもって抗日戦争の偉大な勝利を築き上げた。警報は歴史のために鳴り響き、鐘の音は平和のために鳴り渡る。歴史を銘記するのは憎しみを引き継ぐためではなく、歴史を鑑として未来を切り開くためである。歴史は我々に警告する。人類は運命を共にしており、各国・各民族は対等に付き合い、睦まじく暮らし、互いに助け合ってこそ、共通の安全を守ることができる。戦争の根本的原因を取り除かねばならない。歴史の悲劇を繰り返させてはならない。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月18日