抗日戦争勝利80周年記念軍事パレードを93秒で振り返る
人民網日本語版 2025年09月04日11:19
中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が9月3日午前、北京の天安門広場で挙行された。盛大な軍事パレードによって、世界の人々と共にこの偉大な日を記念した。ここでは、軍事パレードを93秒で振り返ってみよう。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年9月4日
