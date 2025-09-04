過去記事

抗日戦争勝利80周年記念軍事パレードを93秒で振り返る

人民網日本語版　2025年09月04日11:19

中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が9月3日午前、北京の天安門広場で挙行された。盛大な軍事パレードによって、世界の人々と共にこの偉大な日を記念した。ここでは、軍事パレードを93秒で振り返ってみよう。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月4日

