習近平総書記が全国の農民と「三農」の第一線で働く人々にメッセージ

8回目となる「中国農民豊作節」（旧暦の秋分、今年は9月23日）を迎えるにあたり、習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）は党中央を代表して、全国の農民と「三農」（農業・農村・農民）の第一線で働く人々に祝意と心からの挨拶を伝えた。新華社が伝えた。

習総書記は「今年、我々は干ばつや洪水など自然災害の影響を克服して、夏穀物の安定生産と早稲の増産を実現した。食糧は再び豊作が見込まれる」と指摘。

「中国式現代化は農業・農村の現代化なしには成り立たない。各級の党委員会と政府は党中央の決定・方針を深く貫徹し、農業・農村の優先的発展を堅持し、農業を強化し、農民に利益をもたらし豊かにする政策を十全化し、農業の科学技術と装備による支えを強化し、農業の総合生産能力の向上に力を入れ、複数の措置を同時に実施して農民の就業と増収を促進し、農村の全面的振興を着実に推進する必要がある。農民大衆が主体性と創造性を十分に発揮し、社会各界が積極的に支持し参加して、居住にも就業にも適した美しい農村を建設すべく努力し、中国式現代化という素晴らしい未来へと共に歩んでいくことを希望する」と強調した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月23日