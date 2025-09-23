習近平総書記が全国の農民と「三農」の第一線で働く人々にメッセージ
人民網日本語版 2025年09月23日11:13
8回目となる「中国農民豊作節」（旧暦の秋分、今年は9月23日）を迎えるにあたり、習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）は党中央を代表して、全国の農民と「三農」（農業・農村・農民）の第一線で働く人々に祝意と心からの挨拶を伝えた。新華社が伝えた。
習総書記は「今年、我々は干ばつや洪水など自然災害の影響を克服して、夏穀物の安定生産と早稲の増産を実現した。食糧は再び豊作が見込まれる」と指摘。
「中国式現代化は農業・農村の現代化なしには成り立たない。各級の党委員会と政府は党中央の決定・方針を深く貫徹し、農業・農村の優先的発展を堅持し、農業を強化し、農民に利益をもたらし豊かにする政策を十全化し、農業の科学技術と装備による支えを強化し、農業の総合生産能力の向上に力を入れ、複数の措置を同時に実施して農民の就業と増収を促進し、農村の全面的振興を着実に推進する必要がある。農民大衆が主体性と創造性を十分に発揮し、社会各界が積極的に支持し参加して、居住にも就業にも適した美しい農村を建設すべく努力し、中国式現代化という素晴らしい未来へと共に歩んでいくことを希望する」と強調した。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年9月23日
注目フォトニュース
関連記事
- 習近平総書記、チベット視察を終え北京に帰還
- 習近平総書記が中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会で重要演説
- 習近平総書記の重要論文「全国統一大市場の構築を徹底して推進」が雑誌「求是」に掲載
- 習近平総書記と彭麗媛夫人が外国の代表団団長及びその配偶者を出迎え
- 習近平総書記が全国特別任用教師代表を激励
- 抗日戦争勝利80周年記念大会、天安門の楼上に姿を現した習近平総書記
- 中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事総括会議が開催、習近平総書記が準備運営代表らと接見
- 西蔵自治区成立60周年祝賀大会が盛大に開催 習近平総書記が出席
- 習近平総書記が朝鮮の金正恩総書記と会談
- 朝鮮建国77周年、習近平総書記が金正恩総書記に祝電
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn