外交部「世界女性サミットを世界の女性事業発展の歴史における新たな一里塚に」

世界女性サミットが10月13、14両日に北京で開催され、習近平国家主席が開幕式で基調演説を行う。

これに関して、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は9日の定例記者会見で、「本サミットは、北京で開催した世界女性会議の精神を新たにし、『北京宣言』及び『行動綱領』の各方面による実行加速を後押しし、世界的なジェンダー平等と女性の全面的発展の促進に新たな原動力を与え、人類運命共同体の構築を後押しすることを目的としている」と説明。

さらに、「この会合には、各大陸から国家元首や政府首脳、国会指導者、副首相及び閣僚級高官、国際機関のトップ及び友好関係者ら数十人が出席を予定している。我々は国際社会と共に本サミットを成功させ、素晴らしいものにし、世界の女性事業発展の歴史における新たな一里塚となる後押しをすることを期待している」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月10日