習近平国家主席が各国に駐在する大使を任免
人民網日本語版 2025年09月19日11:11
習近平国家主席は全国人民代表大会（全人代）常務委員会の決定に基づき、各国に駐在する大使の任免を以下の通り行った。新華社が伝えた。
一、方遒氏を駐トリニダード・トバゴ共和国中華人民共和国特命全権大使の職から免じ、任洪岩氏を駐トリニダード・トバゴ共和国中華人民共和国特命全権大使に任命。
二、范琨氏を駐モンテネグロ中華人民共和国特命全権大使の職から免じ、陳緒峰氏を駐モンテネグロ中華人民共和国特命全権大使に任命。
三、孫霖江氏を駐ポーランド共和国中華人民共和国特命全権大使の職から免じ、盧山氏を駐ポーランド共和国中華人民共和国特命全権大使に任命。
四、蒋烽氏を駐ニジェール共和国中華人民共和国特命全権大使の職から免じ、律桂軍氏を駐ニジェール共和国中華人民共和国特命全権大使に任命。（編集NA）
