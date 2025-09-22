習近平国家主席がトランプ米大統領と電話会談

習近平国家主席は19日夜、米国のトランプ大統領と電話会談を行い、現在の中米関係や関心を共有する問題について率直かつ踏み込んだ意見交換を行い、今後の中米関係の安定的発展に向けて戦略的指針を示した。会談は実務的、積極的かつ建設的なものだった。新華社が伝えた。

習主席は「中米両国は第二次世界大戦において肩を並べて戦った盟友だ。先ごろ、中国は中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事を盛大に開催し、当時の米国フライング・タイガース隊員の遺族を天安門城楼に招き、軍事パレードを観閲してもらった。中国国民は米国など反ファシズム同盟諸国による中国の抗日戦争への貴重な支援を忘れることはない。我々は烈士を追想し、歴史を銘記したうえで、平和を大切にし、未来を切り拓いていくべきだ」と指摘。

「中米関係は非常に重要だ。中米は互いに成果を挙げ、共に繁栄し、両国に幸福をもたらし、世界に恩恵を及ぼすことが完全に可能だ。このビジョンを実現するには、両国が向き合って前進し、努力を払い、相互尊重、平和共存、協力・ウィンウィンを実現する必要がある。両国のチームによる最近の協議は対等・尊重・互恵の精神を体現しており、両国関係における突出した問題を引き続き適切に処理し、ウィンウィンの結果の実現を目指すことができるものだ。米側は、両国が協議を重ねて得た成果に打撃を与えぬよう、一方的な貿易制限措置を避けるべきだ。TikTok問題における中国の立場は明確だ。中国政府は企業の意向を尊重しており、企業が市場ルールとの合致を基礎にビジネス交渉を行い、中国の法律・法規に合致し、利益の均衡した解決策で合意することを歓迎する。中国企業の対米投資に対し、米側が開放的で公平かつ差別のないビジネス環境を提供することを望む」と強調した。

トランプ大統領は「中国の抗日戦争勝利80周年記念軍事パレードは大変すばらしかった。米中関係は世界で最も重要な二国間関係であり、両国の協力によって世界の平和と安定に資する多くの大きな事業を成し遂げることができる。米側は中国側と長期的かつ良好な偉大な関係を維持することを望んでいる。米側は両国の経済・貿易協力の促進を望んでおり、両国のチームが協議し、TikTok問題を適切に解決することを支持する。中国側と共に世界平和の維持に努力していきたい」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月22日