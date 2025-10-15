外交部「中国はより開かれた姿勢で世界市場と連携」

外交部（外務省）の林剣報道官は10月14日の定例記者会見で、国際ロボット連盟（IFR）の伊藤孝幸会長が最近のインタビューで「中国のロボット産業はかつてないスピードで成長しており、世界の製造業のインテリジェント化をけん引する重要なエンジンとして浮上している」と発言したことについて、「IFRがこのほど発表した『2025年世界ロボット年次レポート』によると、中国で稼働中の産業ロボットは2024年には200万台を突破し、世界首位となった。それと同時に、中国産ロボットは自動車や電子、金属機械、家庭サービス、医療、教育などの分野で幅広い応用が見込まれており、実験室から工場の生産ラインや各国の一般家庭へと浸透している」と述べた。

林報道官はまた、「中国産ロボットの量産化、応用シーンの多様化の背景には、活発なイノベーションによる推進力と絶えず最適化されている産業発展の環境がある。これは本土企業の急成長を促している一方、国際サプライチェーンと関連産業の協調的な発展にも寄与している」と強調した。

さらに、「現在、中国のハイテク企業はすでに50万社を超え、インテリジェント製造とデジタル化のトップレベルを代表する『ライトハウス』の数は全世界の4割以上を占めて世界一となっており、中国経済に絶えず新たな原動力を注ぎ込みながら、世界の科学技術の進歩にも知恵と力で貢献している」と述べた。

中国国際放送局（CRI）より 2025年10月15日