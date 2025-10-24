中共中央が四中全会の精神を「出産しやすい社会の構築、高齢者の福祉と活躍の促進」と説明

中共中央は24日午前に記者会見を開き、中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（四中全会）の精神について説明を行った。

国家衛生健康委員会の雷海潮主任は、人口の質の高い発展の促進において「提言」がまとめた3つの重点的施策として、以下を挙げた。

（1）出産しやすい社会の構築。積極的な結婚・出産観を明確に提唱し、出産支援政策やインセンティブ制度の最適化を図る。

（2）高齢者福祉の推進。高齢者福祉事業と関連産業の協調的発展を促す政策メカニズムを整備する。基本な高齢者福祉サービスの提供の最適化を図り、医療とサービスの結合を進める。

（3）高齢者が活躍できる環境の整備。法定退職年齢の段階的引き上げを穏当に実施し、雇用・社会保険などにおける年齢制限政策を最適化する。高齢者の人材活用を積極的に進め、「シルバーエコノミー」を発展させる。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月24日