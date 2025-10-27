中国1-9月の外資導入額は5737億5000万元

中国商務部（省）が25日にウェブサイトで発表した情報によると、今年1-9月に全国で新たに設立された外資系企業は前年同期比16.2％増の4万8921社となった。実行ベース外資導入額は同10.4％減の5737億5000万元（1元は約21.5円）だった。9月単月では、実行ベース外資導入額が前年同期比で11.2％増加した。

産業別に見ると、製造業における実行ベース外資導入額は1500億9000万元、サービス業は4109億3000万元だった。ハイテク産業の実行ベース外資導入額は1708億4000万元で、このうち電子商取引サービス業は同155.2％増、航空宇宙機器製造業は同38.7％増、医療機器・器具製造業は同17％増となった。

投資元別国・地域では、日本の対中投資額が前年同期比55.5％増、アラブ首長国連邦（UAE）が同48.7％増、英国が同21.1％増、スイスが同19.7％増（自由港経由の投資データを含む）だった。（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年10月27日