中国1-8月の外資系企業新規設立数は前年比14.8％増
人民網日本語版 2025年09月22日13:34
中国商務部（省）が19日に発表した最新データによると、今年1-8月に全国で新たに設立された外資系企業は前年同期比14.8％増の4万2435社となった。実行ベース外資導入額は同12.7％減の5065億8000万元（1元は約20.8円）だった。
産業別に見ると、製造業における実行ベース外資導入額は1290億3000万元、サービス業は3661億9000万元だった。ハイテク産業の実行ベース外資導入額は1482億8000万元で、そのうち電子商取引サービス業は同169.2％増、航空宇宙機器・設備製造業は同37.5％増、化学薬品製造業は同23.2％増、医療機器・器械製造業は同19.2％増となった。
投資元別では、日本の対中投資額が前年同期比58.9％増、スイスが同37.2％増、英国が同24.5％増、シンガポールが同1.8％増だった。（編集JZ）
「人民網日本語版」2025年9月22日
注目フォトニュース
関連記事
- 中国が外資企業の再投資に必要な登記を免除
- 中国1-7月の外資系企業新規設立数が前年同期比14.1％増
- 外資系金融機関、中国経済の見通しを明るく評価
- 純増101億ドル！ 外資は人民元建て資産への投資を継続的に強化
- 「中国のチャンスを逃すわけにはいかない」 世界のSWF約6割が中国への資産配分増やす意向
- 中国1-5月の新規設立外資系企業数、前年同期比10.4％増
- 「中国発、世界向け」 開発拠点を中国に置く外資系企業が増加
- 6万社超の外資系企業、中国の国家級経済開発区に進出
- 中国1-4月の新規設立外資系企業数、前年同期比12.1％増
- 外資は中国を引き続き有望視 蘇州グローバル投資誘致会議での総投資額は3400億元超に
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn