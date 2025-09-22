中国1-8月の外資系企業新規設立数は前年比14.8％増

中国商務部（省）が19日に発表した最新データによると、今年1-8月に全国で新たに設立された外資系企業は前年同期比14.8％増の4万2435社となった。実行ベース外資導入額は同12.7％減の5065億8000万元（1元は約20.8円）だった。

産業別に見ると、製造業における実行ベース外資導入額は1290億3000万元、サービス業は3661億9000万元だった。ハイテク産業の実行ベース外資導入額は1482億8000万元で、そのうち電子商取引サービス業は同169.2％増、航空宇宙機器・設備製造業は同37.5％増、化学薬品製造業は同23.2％増、医療機器・器械製造業は同19.2％増となった。

投資元別では、日本の対中投資額が前年同期比58.9％増、スイスが同37.2％増、英国が同24.5％増、シンガポールが同1.8％増だった。（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年9月22日