週間時事用語（IP派生商品 、インフレータブル、サブスクリプションサービスなど）

IP衍生品 IP yǎn shēng pǐn ：IP派生商品（アイピーはせいしょうひん）

（中）2024年中国IP衍生品市场规模为1742亿元，预计2029年将达3357亿元。

（日）2024年、中国におけるIP派生商品の市場規模は1742億元に達し、2029年には3357億元に達すると見られている。

充气雕塑 chōng qì diāo sù：インフレータブル人形（インフレータブルにんぎょう）

（中）“维港海上大巡游”活动亮相香港金钟添马公园海滨，“哆啦A梦”“LABUBU”“滑嘟嘟”“KAWS&芝麻街（Elmo）”四个巨型充气雕塑将维多利亚港妆点一新，成为市民与游客争相“打卡”之处。

（日）香港特別行政区金鐘にある添馬公園のウォーターフロントで「ビクトリアハーバー・ウォーターパレード」イベントが開催され、「ドラえもん」や「LABUBU」、「グリマス」、「KAWS ＆セサミストリート（エルモ）」の4体の巨大なインフレータブル人形がビクトリア・ハーバーに登場し、市民や観光客が写真を撮影していた。

订阅服务 dìng yuè fú wù ：サブスクリプションサービス

个性化服务 gè xìng huà fú wù ：パーソナライズドサービス

（中）随着大模型技术的崛起，软件定义汽车价值的趋势凸显，订阅服务、数据变现、个性化服务等成为汽车产品新的价值增量。

（日）大規模AIモデル技術の台頭に伴い、ソフトウェアが自動車の価値を定義する傾向が顕著になっており、サブスクリプションサービス、データの収益化、パーソナライズドサービス等が自動車製品の新たな価値を向上させている。

有氧运动 yǒu yǎng yùn dòng ：有酸素運動（ゆうさんそうんどう）

（中）老年人每周应至少开展150-300分钟中等强度有氧运动，或至少75-150分钟高强度有氧运动。

（日）高齢者は毎週少なくとも150-300分の中強度の有酸素運動、または75-150分の高強度の有酸素運動をするべきだ。

“海滋”景象 “ hǎi zī ” jǐng xiàng ：浮島現象（うきしまげんしょう）

（中）“海滋”景象是一种光学现象，与海市蜃楼、平流雾并称海上三大自然景观，多发生于春夏或夏秋之交。

（日）「浮島現象」は一種の光学現象で、蜃気楼や移流霧と並んで海の三大自然景観として知られ、主に春と夏または夏と秋の変わり目に発生する。

生成式人工智能 shēng chéng shì rén gōng zhì néng ：生成AI（せいせいエーアイ）

（中）报告认为，国产生成式人工智能大模型得到用户广泛青睐，并推动各种应用场景下的智能化改造升级。

（日）報告書では、国産生成AI大規模言語モデルがユーザーから広く人気を集め、さまざまな応用シーンでのスマートトランスフォーメーションの推進力となっているとしている。

碳排放权交易市场 tàn pái fàng quán jiāo yì shì chǎng ：炭素排出権取引市場（たんそはいしゅつけんとりひきしじょう）

（中）我国建成了全球规模最大的碳排放权交易市场。

（日）中国は世界最大規模の炭素排出権取引市場を構築している。

重金属污染 zhòng jīn shǔ wū rǎn ：重金属汚染（じゅうきんぞくおせん）

生活污水 shēng huó wū shuǐ ：生活排水（せいかつはいすい）

（中）全国基本完成132个重点县农用地土壤重金属污染溯源，农村生活污水治理率达到45%以上。

（日）全国では重点県132ヶ所で農業用地における土壌の重金属汚染について汚染源の特定が完了し、農村の生活排水は処理率が45％以上に達した。

「人民網日本語版」2025年10月28日

