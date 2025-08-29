週間時事用語（金製アクセサリー 、缶バッジ、オリエンテーリングなど）

（資料写真。写真著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

金饰品 jīn shì pǐn ：金製アクセサリー（きんせいアクセサリー）

（中）记者在江苏南京探店发现，有的动漫IP形象的金饰品克均价已达1594元，相当于当日金价的1.5倍，被称为“最保值的谷子”。

（日）江蘇省南京市の店舗を取材したところ、あるアニメIPの金製アクセサリーの金1グラム単価がすでに1594元に達していることがわかった。これは同日の金価格の1.5倍にあたるため、「最も価値が下がらないグッズ」と呼ばれている。

马口铁徽章 mǎ kǒu tiě huī zhāng ：缶バッジ（かんバッジ）

（中）地铁里，经常可以见到包上挂着毛绒绒的包挂；商场里，有人的痛包缀满了马口铁徽章……不管是单肩包还是双肩包，经过这样一番改装，已经深深打上了包主的印记。

（日）地下鉄では、ふわふわのぬいぐるみチャームをぶら下げているバッグをよく見かけ、商業施設では缶バッジだらけの痛バッグをよく見かける。ショルダーバッグやリュックサックに関わらず、こうした手を加えることで、持ち主の個性を表現している。

锚链 máo liàn ：アンカーチェーン

（中）目前，企业生产的船用锚链、海洋工程系泊链及附件产品出口到欧美、日韩、东南亚等30多个国家和地区。

（日）現在、企業が生産する船舶用アンカーチェーン、海洋工事用係留チェーンおよび関連製品は、欧米・日本・韓国・東南アジアなど30数ヶ国・地域に輸出されている。

越野跑 yuè yě pǎo ：トレイルランニング

徒步定向 tú bù dìng xiàng ：オリエンテーリング

（中）这个将越野跑与定向组合在一起的运动就是徒步定向，可以看作是一个“按图索骥”的“寻宝游戏”。

（日）トレイルランニングとナビゲーション技術を結び付けた競技であるオリエンテーリングは、チェックポイントを辿りながら走破する「宝探しゲーム」のような競技と言える。

绿色转型 lǜ sè zhuǎn xíng ：グリーントランスフォーメーション

（中）绿色转型浪潮催生清洁能源、碳交易、储能等新赛道，为外企技术合作开辟蓝海。

（日）グリーントランスフォーメーションという大きな流れが、グリーンエネルギーや二酸化炭素排出量取引、エネルギー貯蔵といった新たな成長分野を生み出し、外資系企業の技術協力のためにブルーオーシャンを切り開いている。

灌装 guàn zhuāng ：充填（じゅうてん）

（中）灌装机平均每秒灌装11盒牛奶，一盒盒牛奶在传送带上快速下线。

（日）充填機が平均で毎秒11パックの牛乳を充填し、充填された牛乳パックがベルトコンベヤで次々と運ばれていく。

数智化 shù zhì huà ：デジタル・スマート化 (デジタル・スマートか)

（中）7日，位于北京市怀柔区杨宋镇的CreateAI动作捕捉基地正式投用，标志着中国影都影视行业数智化发展迈出重要一步。

（日）北京市懐柔区楊宋鎮にあるCreateAIモーションキャプチャー拠点が7日、正式に稼働を開始した。これは中国の映画製作所と映像産業がデジタル・スマート化への発展において、重要な一歩を踏み出したことを示している。

