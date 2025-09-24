週間時事用語（出国時税還付 、ウエルネスロボット、ダークファクトリーなど）

离境退税 lí jìng tuì shuì ：出国時税還付（しゅっこくじぜいかんぷ）

（中）面向购买三星堆文创产品的外国及港澳台旅客的离境退税服务，于近期正式推出。

（日）最近、三星堆文化クリエイティブグッズを購入した外国や香港・澳門（マカオ）・台湾地区から来た観光客を対象に、出国時税還付サービスの提供が正式に始まった。

无纸化 wú zhǐ huà ：ペーパーレス化（ペーパーレスか）

（中）我国火车票“无纸化”进程从2018年就开始了。

（日）中国の列車の切符のペーパーレス化は、2018年から始まった。

冰美式 bīng měi shì ：アイスアメリカーノ

（中）在北京中关村ART PARK大融城内，银白色的机械臂伴随着“您好，冰美式好了，请扫码取杯”的提示音，将咖啡平稳递出。

（日）北京の中関村ART PARK大融城で、銀白色のロボットアームが「こんにちは、アイスアメリカーノができました。こちらからQRコードをスキャンしてカップをお受け取りください」というメッセージと共にコーヒーを差し出した。

康养机器人 kāng yǎng jī qì rén ：ウエルネスロボット

（中）当前，康养机器人领域正处于探索发展的关键阶段。

（日）ウエルネスロボットの分野は現在、発展模索のカギとなる段階に突入している。

批量生产 pī liàng shēng chǎn ：ロット生産（ロットせいさん）

（中）广东深圳将迎来一座光量子计算机制造工厂，建成后预计年产光量子计算机可达数十台（套），实现光量子计算机批量生产。

（日）広東省深セン市に光量子コンピューター製造工場が建設されている。完成すると、光量子コンピューターを年間数10台（セット）製造できるようになり、光量子コンピューターのロット生産を実現できることになる。

露营车 lù yíng chē ：キャンピングカー

（中）负责人介绍，“这次我们带来的产品有能模块化割草的机器人、可变身移动充电站的电动露营车等。这些创新产品覆盖居家、健康、户外等场景，彰显着智能机器人技术的普惠化趋势。”

（日）責任者は、「今回は、モジュール化できるロボット草刈り機、モバイル充電スタンドに『変身』できるEVキャンピングカーなどを展示している。これらの革新的な製品は、インドア、健康、アウトドアといったシーンをカバーしていて、スマートロボット技術が一般家庭にも恩恵をもたらす動向を示している」と説明した。

乳胶 rǔ jiāo ：ラテックス

可降解 kě jiàng jiě ：生分解（せいぶんかい）

（中）该特种天然乳胶材料具有无毒、无害、无刺激性，兼具可降解性与可持续性等优点。

（日）この特殊な天然ラテックス材料は無毒、無害で、刺激性がなく、生分解性と持続可能性も兼ね備えているという長所がある。

黑灯工厂 hēi dēng gōng chǎng ：ダークファクトリー

（中）黑灯工厂采用高度自动化、智能化生产方式，实现“黑灯运行”。

（日）ダークファクトリーは高度な自動化・スマート化生産方式を採用することにより、「暗闇での操業」を実現している。

对跖点 duì zhí diǎn ：対蹠地（たいせきち）

（中）对跖点，指地球同一直径的两端点由于地球大部分地区都被海洋所覆盖，所以全世界仅有少数城市能幸运地拥有陆上对跖点。

（日）対蹠地とは、地球の同一直径の両端を指すが、地球の大部分は海に覆われているため、世界でこの「裏側」が陸上にあるのは幸運な少数の都市だけとなる。

「人民網日本語版」2025年9月24日

