王毅外交部長、アフリカ連合の新駐中国代表から信任状を受理

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は4日、アフリカ連合（AU）のバー新駐中国代表と北京で会談し、信任状を受理した。新華社が伝えた。

王氏はバー代表の着任を歓迎し、「21世紀は中国とアフリカが発展と振興を加速させる時代であるべきだ。習近平国家主席の打ち出した一連のグローバル・イニシアティブへのアフリカ側の支持に感謝する。中国はアフリカ側と、中国アフリカ協力フォーラム（FOCAC）北京サミットの成果、及び外交関係のあるアフリカ諸国の全ての関税品目に対する関税免除措置を着実に実行し、共同で現代化のプロセスを推進し、新時代における外的環境の変化に左右されない中国アフリカ運命共同体を構築していきたい」と述べた。

バー代表は「AUは習主席の打ち出した人類運命共同体の理念や一連の重要なイニシアティブに賛同し、これらを支持しており、より多くの大きな成果を挙げるよう双方間の協力を推進していきたい」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月5日