日本産ホタテが中国へ輸出、中国外交部「日本産水産物の対中輸出監督を引き続き強化」
人民網日本語版 2025年11月07日16:20
日本政府はこのほど、日本産ホタテがすでに中国に輸出されたことを明らかにした。中国が2年前に日本産水産物の輸入規制を実施後、日本産水産物の対中輸出はこれが初となる。これについて、外交部（外務省）の毛寧報道官は7日、「日本産水産物の中国への輸出について、中国側はすでに公告を発表した。中国側は日本の福島原発汚染水に対する国際的なモニタリングと中国による独立したサンプリングを継続していく。我々は、日本側が福島原発汚染水に対する国際的なモニタリングと中国による独立したサンプリング及びモニタリングを引き続き展開することを希望する。我々も引き続き国際社会と共に、日本側に対し今後も約束を履行するよう促す」とした。
また、「中国の主管当局は引き続き法に基づいて、日本産水産物の対中輸出に対する監督管理を強化し、国民に対し食品の安全性を保障し、リスクが発見されれば、直ちに法に基づいて必要な輸入制限措置を取る」とした。（編集LX）
「人民網日本語版」2025年11月7日
注目フォトニュース
関連記事
- 外交部「日本の原発汚染水の海洋放出に反対する中国の立場に変更はなし」
- 中国税関総署が日本産水産物の安全性について日本側と技術交流
- 福島原発汚染水関連の生物サンプルが中国到着、外交部「研究結果を適時発表」
- 中国が福島原発汚染水の初回独立サンプリング検査・分析を完了
- 外交部「中国が独自に採取した福島近海の海水サンプルはすでに到着」
- 福島原発汚染水の海洋放出問題で中日の専門家が第3回技術対話
- 中国が条件付きで日本の一部地域の水産物輸入を再開、中国外交部が説明
- 中日が日本産水産物の安全性について技術交流、外交部「具体的な進展があった」
- 福島原発汚染水の海洋放出 中国外交部「常に厳格な国際的監視を受け入れるべき」
- 外交部「中国の専門家が原発汚染水の独立サンプリング・モニタリングのため再び日本へ」
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn