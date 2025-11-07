日本産ホタテが中国へ輸出、中国外交部「日本産水産物の対中輸出監督を引き続き強化」

日本政府はこのほど、日本産ホタテがすでに中国に輸出されたことを明らかにした。中国が2年前に日本産水産物の輸入規制を実施後、日本産水産物の対中輸出はこれが初となる。これについて、外交部（外務省）の毛寧報道官は7日、「日本産水産物の中国への輸出について、中国側はすでに公告を発表した。中国側は日本の福島原発汚染水に対する国際的なモニタリングと中国による独立したサンプリングを継続していく。我々は、日本側が福島原発汚染水に対する国際的なモニタリングと中国による独立したサンプリング及びモニタリングを引き続き展開することを希望する。我々も引き続き国際社会と共に、日本側に対し今後も約束を履行するよう促す」とした。

また、「中国の主管当局は引き続き法に基づいて、日本産水産物の対中輸出に対する監督管理を強化し、国民に対し食品の安全性を保障し、リスクが発見されれば、直ちに法に基づいて必要な輸入制限措置を取る」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年11月7日