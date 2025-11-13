外交部「中国は気候変動対策の確かな『行動派』」

国連気候変動枠組条約第30回締約国会議（COP30）が現在、ブラジル・ベレンで開催されている。外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は12日、気候変動対策について「気候変動は人類の共通の未来に関わる。グローバル・サウスであれグローバル・ノースであれ、発展途上国であれ先進国であれ、皆同じ船に乗っているのであり、手を携えて協力し、共に行動することが唯一の正しい選択だ」と指摘。

「中国は気候変動対策において、見せかけではない確かな『行動派』だ。中国はCO2排出量ピークアウト・カーボンニュートラルを国家戦略として位置付け、世界で最も体系的かつ整った炭素排出削減政策体系を構築し、世界で最大かつ最速で発展する再生可能エネルギーシステムを作り上げており、世界で最も速くエネルギー消費強度を低下させている国の一つだ。中国は世界の風力発電設備の70％、太陽光発電モジュール設備の80％を供給し、世界の風力発電コストを60％以上、太陽光発電コストを80％以上削減させた。中国は各国と共に、『共通だが差異のある責任』の原則を貫徹し、本会議が前向きでバランスの取れた成果を収めるよう後押しし、地球規模の気候ガバナンスに新たな貢献を果たしていく」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月13日