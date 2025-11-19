外交部「日本産水産物が中国に輸出されても市場はない」

外交部（外務省）の毛寧報道官は19日の定例記者会見で、中国による日本産水産物の輸入一時停止に関する質問に対し、「日本はこれまで、日本産水産物の対中国輸出に対する監督管理責任の履行と、水産物の品質と安全に対する保障を約束してきた。これは日本産水産物の対中国輸出の前提条件だ。しかし、私の知るところでは、現時点で日本は約束した技術資料を提供していない」と述べた。

また「日本の高市早苗首相が先ごろ、台湾などの重大な問題で誤った発言を行ったことで、中国国民の強い怒りを招いた。現在の情勢では、日本産水産物が中国に輸出されても市場はないだろう」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年11月19日