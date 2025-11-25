中国1-10月の新設外資系企業数、前年比14.7％増

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

中国商務部（省）が発表したデータによると、2025年1-10月に全国で新たに設立された外資系企業は前年同期比14.7％増の5万3782社となった。実行ベース外資導入額は同10.3％減の6219億3000万元（1元は約22.1円）だった。産業別の実行ベース外資導入額を見ると、製造業は1619億1000万元、サービス業は4458億2000万元。ハイテク業は1925億2000万元に上り、そのうち電子商取引サービス業は同173.1％増、医療機器・機械製造業は同41.4％増、航空宇宙機器・設備製造業は同40.6％増となった。投資元別では、アラブ首長国連邦（UAE）の対中投資額が同48.7％増、英国が同17.1％増、スイスが同13.2％増だった（自由貿易港経由の投資データを含む）。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月25日