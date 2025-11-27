香港の高層住宅火災、習近平総書記が犠牲者と殉職消防士に哀悼の意

香港特別行政区新界大埔区の高層集合住宅「宏福苑」で11月26日午後、火災が発生し、多数の死傷者が出た。新華社が伝えた。

火災発生後、習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）は事態を非常に重視し、直ちに救助活動や人的被害の状況を把握。中央政府駐香港連絡弁公室の責任者に対し、犠牲者及び殉職した消防士への哀悼の意と遺族へのお悔み及び被災者へのお見舞いの意を香港特区の李家超行政長官に伝えるよう指示した。また、中央港澳弁公室と中央政府駐香港連絡弁公室に対し、香港特区政府が火災の鎮圧に全力を挙げ、あらゆる手段を講じて人命救助、負傷者の治療、善後処理と慰撫にあたること、関係当局と地方政府が必要な支援を提供し、火災による死傷者と損失を最小限に抑えるべく努力することを支援するよう指示した。

香港特区政府はすでに緊急救援態勢を取っており、中央政府駐香港連絡弁公室もすでに緊急対応チームを設置して特区政府と緊密に意思を疎通し、救援活動を全力で支援している。こうした取り組みは現在も続けられている。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月27日