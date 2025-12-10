過去記事

「グローバル・ガバナンスに関するフレンズグループ」が国連本部で正式に発足

人民網日本語版　2025年12月10日15:27

ニューヨークの国連本部で9日に開かれた「グローバル・ガバナンスに関するフレンズグループ」の立ち上げ会合（撮影・張鳳国）

「グローバル・ガバナンスに関するフレンズグループ」の立ち上げ会合が9日、ニューヨークの国連本部で開かれた。新華社が伝えた。

ニューヨークの国連本部で9日に開かれた「グローバル・ガバナンスに関するフレンズグループ」の立ち上げ会合に出席した創設メンバー国の代表（撮影・張鳳国）

会合には約40の創設メンバー国の代表が参加し、中国の傅聡国連大使が「グローバル・ガバナンスに関するフレンズグループ」の正式な発足を宣言した。（編集NA）

