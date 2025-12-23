習近平国家主席がチリ大統領選勝利のカスト氏に祝電

習近平国家主席は22日、チリ共和国大統領選に勝利したホセ・アントニオ・カスト氏に祝電を送った。新華社が伝えた。

習主席は「チリは南米で初めて新中国と国交を樹立した国であり、両国は常に相互尊重、対等な付き合い、互恵・ウィンウィンを堅持し、互いの核心的利益や重大な懸念に関わる問題で理解し合い、支持し合い、各分野の実務協力で実り豊かな成果を挙げ、両国民に確かな幸福をもたらしてきた。中国とチリとの関係は長年にわたり、中国と中南米諸国との関係の前列を歩んできた。両国関係の発展を不断に推進することは、両国社会各界における普遍的な共通認識だ。私は中国チリ関係の発展を非常に重視しており、カスト次期大統領と共に努力し、伝統的な友好関係を継続し、両国の包括的な戦略的パートナーシップを不断に新たな段階へと押し上げ、両国民により良く恩恵をもたらしていくことを望んでいる」と表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月23日