中韓首脳夫人が茶話会
人民網日本語版 2026年01月06日14:41
習近平国家主席の彭麗媛夫人は5日、韓国の李在明大統領の金恵景夫人と北京で茶話会を行った。新華社が伝えた。
彭夫人は、新年早々、国賓である李大統領に同行して来中した金夫人を歓迎。「国の交わりは民の相親しむに在り」との言葉を引用し、中韓両国は隣国であり、両国民が頻繁に行き来し、相互理解を深めることを希望するとした。また、金夫人が社会公益事業に尽力し、女性と子どもの権利や利益の保障を促進するために多くの取り組みを行ってきたことを称賛。双方が有益な経験を共有することに期待を示した。
金夫人は、彭夫人による温かいもてなしと行き届いた配慮に心から感謝。彭夫人による長年にわたる女性・子ども事業の発展への貢献に深い敬意を表し、韓中両国民の交流を積極的に後押しし、両国の友好関係の増進に貢献していきたい考えを表明した。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年1月6日
注目フォトニュース
関連記事
- 彭麗媛夫人が「ユネスコ女子と女性の教育賞」授賞式・創設10周年祝賀行事に出席
- 彭麗媛夫人がSCOサミット出席の各国首脳夫人と天津・海河を遊覧
- 彭麗媛夫人がブラジル大統領夫人と中国国家大劇院を見学
- 彭麗媛夫人が中米青少年親睦イベントに出席
- 彭麗媛夫人がスペインのレティシア王妃と北京市障害者サービスモデルセンターを見学
- 彭麗媛夫人が世界女性サミット関連イベント「デジタル化とスマート化による女性と女子事業の成果展」に出席
- 習近平国家主席が中仏企業家委員会会合の閉会式でスピーチ
- 習近平国家主席がマクロン仏大統領と成都で友好交流
- 澳門特区の岑浩輝行政長官が習近平国家主席に活動状況を報告
- 香港特区の李家超行政長官が習近平国家主席に活動状況を報告
- 習近平国家主席が韓国の李在明大統領と会談
- 習近平国家主席がアイルランドのマーティン首相と会談
- 習近平国家主席が2026年新年挨拶を発表
- 習近平国家主席がチリ大統領選勝利のカスト氏に祝電
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn