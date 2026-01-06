中韓首脳夫人が茶話会

習近平国家主席の彭麗媛夫人は5日、韓国の李在明大統領の金恵景夫人と北京で茶話会を行った。新華社が伝えた。

彭夫人は、新年早々、国賓である李大統領に同行して来中した金夫人を歓迎。「国の交わりは民の相親しむに在り」との言葉を引用し、中韓両国は隣国であり、両国民が頻繁に行き来し、相互理解を深めることを希望するとした。また、金夫人が社会公益事業に尽力し、女性と子どもの権利や利益の保障を促進するために多くの取り組みを行ってきたことを称賛。双方が有益な経験を共有することに期待を示した。

金夫人は、彭夫人による温かいもてなしと行き届いた配慮に心から感謝。彭夫人による長年にわたる女性・子ども事業の発展への貢献に深い敬意を表し、韓中両国民の交流を積極的に後押しし、両国の友好関係の増進に貢献していきたい考えを表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月6日