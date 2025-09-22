彭麗媛夫人が「ユネスコ女子と女性の教育賞」授賞式・創設10周年祝賀行事に出席

「ユネスコ女子と女性の教育促進大使」を務める習近平国家主席の彭麗媛夫人は19日、北京で開催された「ユネスコ女子と女性の教育賞2025授賞式ならびに賞創設10周年祝賀行事」に、国連教育科学文化機関（ユネスコ）のアズレ事務局長と共に出席し、挨拶の言葉を述べた。新華社が伝えた。

彭夫人は「ユネスコ女子と女性の教育賞の創設から今年で10年になる。中国は一貫して女性への科学教育の発展を非常に重視しており、ユネスコ及び関係各方面と協力を不断に深化させ、女性への科学教育のキャパシティ・ビルディングを全面的に強化し、女性への科学教育の水準を共に高めていくことを望んでいる」と述べた。

授賞式では、彭夫人とアズレ事務局長が共同でケニアとレバノンの受賞プロジェクト代表に賞を授与した。授賞式に先立ち、彭夫人はアズレ事務局長と会談し、世界における女子・女性教育事業の発展促進について意見を交わした。会談後、彭夫人とアズレ事務局長は歴代の受賞プロジェクト代表と記念撮影を行い、「女子と女性の教育賞創設10周年受賞プロジェクト写真展」を共に鑑賞した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月22日