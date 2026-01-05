習近平国家主席がアイルランドのマーティン首相と会談

習近平国家主席は5日午前、公式訪問のため中国を訪れたアイルランドのマーティン首相と北京の人民大会堂で会談した。新華社が伝えた。

習主席は「現在、世界は混迷し、一方的な覇権行為が国際秩序に深刻な衝撃を与えている。各国はいずれも、他国の国民が自ら選択した発展路線を尊重し、国際法及び国連憲章の趣旨と原則を遵守すべきであり、とりわけ大国はその先頭に立つべきだ。中国とアイルランドはいずれも多国間主義を支持し、国際的な公平と正義を提唱しており、国際問題において協調と協力を強化し、国連の権威を共同で維持し、グローバル・ガバナンス体制がより公正で合理的な方向へと発展するよう後押しする必要がある。中国とEUは長期的展望に立ち、パートナーシップという位置づけを堅持し、意見の相違を客観的かつ理性的に捉えて処理し、協力・ウィンウィンを堅持する必要がある。アイルランドは今年後半にEUの輪番議長国を務める。アイルランドが中国EU関係の健全で安定的な発展のために建設的な役割を果たすことを望む」とした。

マーティン首相は「アイルランドは『一つの中国』政策を揺るぎなく遂行し、両国の互恵的・戦略的パートナーシップの強化と発展に尽力しており、貿易、投資、科学技術、バイオメディカル、再生可能エネルギー、人工知能（AI）、教育等の分野で中国との協力を深めることを望んでいる。中国は国際問題において不可欠な重要な役割を果たしており、国連の権威の維持と世界平和の促進に積極的な貢献を行っている。いかなる国際紛争の解決においても、国際法を遵守するべきだ。アイルランドは中国と緊密な意思疎通や調整を保ち、国際法を擁護し、自由で開かれた貿易を堅持し、世界の繁栄と安定を促進することを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月5日