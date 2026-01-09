習近平国家主席が「中国アフリカ人的・文化的交流年」開幕式に祝賀メッセージ

習近平国家主席は8日、2026年「中国アフリカ人的・文化的交流年」開幕式に祝賀メッセージを寄せた。新華社が伝えた。

習主席は「中国とアフリカの外交関係樹立70周年を迎えるにあたり、『人的・文化的交流年』を開催することは、私とアフリカの指導者との重要な合意事項であり、新たな歴史的出発点において中国とアフリカの友好を人々の心に一層深く浸透させるための重要な取り組みだ」と指摘。

「文明間の交流と相互参考は、人類文明の進歩と世界の平和・発展を後押しする尽きせぬ原動力だ。悠久の昔から中国とアフリカという二つの文明は互いに輝き合い、両者間の友好の歴史的・思想的源泉となってきた」と強調した。

習主席はさらに、「双方が『人的・文化的交流年』を契機に、伝統的な友好関係を継続し、文明間の相互参考を強化し、若者の交流を始めとする人的往来を緊密化し、国政運営面の経験交流を深め、手を携えて現代化を推進し、中国とアフリカの28億人余りに及ぶ人々の心の通い合い、感情の共有、力の結集を促進し、世界的な課題への対応におけるグローバル・サウスの団結、全人類共通の価値観の発揚、人類運命共同体の構築促進に新たな貢献を果たすことを希望する」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月9日