王毅氏、中国とアフリカの現代化加速について語る

アフリカ連合（AU）、エチオピア、タンザニア、レソトへの訪問を終えた王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は12日、中国メディアの取材に応じた。新華社が伝えた。

【記者】現在アフリカは発展と振興を加速させる重要な時期を迎えている。中国とアフリカはいかにして現代化の実現を加速させていくか。

【王氏】世界の文明は多様性に富み、現代化へと至る道に画一的な雛形は存在せず、単一のモデルやパターンも存在しない。中国式現代化の成功裏の実践は、多くの発展途上国にとって有益な参考例となり、新たな選択肢を提供した。「現代化イコール西洋化」というわけではないこと、また、西洋化すれば現代化を実現できるとは限らないことを、事実は証明している。肝要なのは、自国の国情に合致し、かつ国民の支持を得られる発展の道を見出すことだ。

中国はアフリカ諸国と制度化されたプラットフォームを構築し、国政運営面の経験交流を繰り広げることを望んでおり、アフリカ諸国が自国の実際のニーズに合致し、民衆が等しく恩恵を受け、かつ自国の資源賦存量を十分に活用できる成功への道を積極的に模索することを支持している。その鍵となるのは、自国の主権と文化的アイデンティティの維持を前提に、自ら発展する能力を高め、国家と民族の将来を自らの手に握ることだ。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月13日