中国とカナダの外相が会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は15日、カナダのアナンド外相と北京で会談した。新華社が伝えた。

王氏は「カーニー首相が訪中日程を開始した。カナダ首相の訪中は8年ぶりであり、両国関係にとって転換点となる象徴的な意義を持つ。両国首脳の会談が二国間関係に新たな展望を切り開くものになると信じる。中国はカナダと意思疎通を強化し、信頼を増進し、妨害を排除し、協力を深め、新たな情勢下で二国間関係が安定的で着実かつ順調に発展するよう後押ししていくことを望んでいる」とした。

アナンド外相は「カナダの新政権は対中関係を非常に重視している。今回の訪問を通じて各分野で対話を再開し、より多くの互恵的成果の達成を推進し、多国間問題における調整・協力を強化していくことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月16日