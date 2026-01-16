習近平国家主席がカナダのカーニー首相と会談

習近平国家主席は16日午前、中国を公式訪問中のカナダのカーニー首相と北京の人民大会堂で会談した。

習主席は「中加関係の健全で安定した発展は両国の共通利益にかない、世界の平和・安定・発展・繁栄にも資する。両国は歴史、国民、世界に対して責任を持つ姿勢で、両国の新型の戦略的パートナーシップの構築を推進し、両国関係を健全で安定した持続可能な発展の軌道に乗せ、両国民により良く幸福をもたらす必要がある」としたうえで、中加関係について次の必要性を指摘した。

（1）互いに尊重するパートナーであること。中国とカナダは、国情は異なるが、いずれも互いの主権と領土的一体性を尊重し、それぞれが選択した政治制度と発展路線を尊重し、国と国との正しい付き合い方を堅持するべきだ。

（2）共に発展するパートナーであること。中国とカナダの経済貿易関係の本質は互恵・ウィンウィンであり、両国は共に協力から利益を得ている。協力の促進においては加法をより多く行い、ネガティブリストにおいては減法をより多く行い、より深く幅広い協力によって共通利益を絶えず増やすべきだ。

（3）互いに信頼するパートナーであること。民心の通じ合いは、最も基礎的で堅実かつ持続的な相互接続だ。双方は教育・文化・観光・スポーツ・地方など両国各界の交流や協力を奨励し、人的往来を円滑化し、民意の基礎を厚くしていく必要がある。

（4）互いに協力するパートナーであること。分断した世界では、人類の直面する共通の課題に対処できない。真の多国間主義を維持・実践し、人類運命共同体の構築を推進することが打開策となる。中国はカナダと、国連、G20、アジア太平洋経済協力（APEC）等の枠組みで意思疎通や調整を強化し、グローバルな課題に共同で対処していくことを望んでいる。

カーニー首相は「カナダは中国と強靭で持続可能な新型の戦略的パートナーシップを構築し、両国民により多くの幸福をもたらすことを望んでいる。カナダは一つの中国政策を遂行することを重ねて表明する。中国と向き合って進み、尊重し合い、手を携えて努力し、経済貿易、エネルギー、農業、金融、教育、気候変動等の分野で協力を拡大・強化すべく尽力する」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月16日