習近平国家主席、再選された中央アフリカ共和国のトゥアデラ大統領に祝電

習近平国家主席は20日、再選された中央アフリカ共和国のフォースタン・アルカンジュ・トゥアデラ大統領に祝電を送った。新華社が伝えた。

習主席は「近年、中国と中央アフリカ共和国は政治的相互信頼を深め続け、互いの核心的利益と重大な懸念に関わる問題で揺るぎなく支持し合い、各分野で交流と協力を着実に推し進めてきた。私は中国と中央アフリカ共和国との関係の発展を非常に重視しており、トゥアデラ大統領と共に努力し、中国アフリカ協力フォーラム（FOCAC）北京サミットの成果を積極的に実行に移し、両国の戦略的パートナーシップを絶えず新たな段階へと押し上げ、両国民により良く幸福をもたらしていくことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月21日