氷と雪に覆われる地も金銀同様の価値がある
人民網日本語版 2026年01月22日14:47
習近平総書記は「氷雪産業は大きな産業であり、『朝陽産業』（朝日が昇るような勢いの新興産業）でもある」と指摘した。
氷雪（冬季）観光シーズンの到来に伴い、各地では豊富な氷雪観光資源を活かし、趣向を凝らした文化・スポーツイベントを開催することで、多くの観光客をウインタースポーツ体験や美しい景色の鑑賞へと惹きつけ、氷雪経済の発展を牽引している。
関連報告書によると、2025年に中国の氷雪経済の規模は1兆元（1元は約22.7円）を超え、全国の氷雪観光関連企業は1万4000社を突破した。かつてのニッチな分野から、今や1兆元規模の産業へと成長した氷雪経済は、新たな姿で勢いよく成長を続けている。
