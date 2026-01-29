スターマー英首相が北京到着、公式訪問開始

英国のスターマー首相が28日、北京に到着し、4日間にわたる中国への公式訪問を開始した。新華社が伝えた。

スターマー首相の今回の訪中は、8年ぶりの英国首相訪中となる。訪問期間中、スターマー首相は習近平国家主席、李強総理、趙楽際全国人民代表大会常務委員会委員長とそれぞれ会談し、両国関係や関心を共有する問題について踏み込んだ意見交換を行う。スターマー首相は北京のほかに上海も訪問する。

外交部（外務省）報道官は先ごろ、スターマー首相の訪中について「中国側はこの訪問を契機に、英側と政治的相互信頼を増進し、実務協力を深め、中英関係の健全かつ安定した発展という新たな章を共に切り開き、手を携えて、世界の平和・安全・安定のためにしかるべき努力と貢献をしていくことを望んでいる」と表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月29日