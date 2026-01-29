習近平国家主席がスターマー英首相と会談

習近平国家主席は29日午前、北京の人民大会堂で、中国を公式訪問した英国のスターマー首相と会談した。双方は、中英が長期にわたって安定した包括的・戦略的パートナーシップを発展させることで合意した。

習主席は「相互信頼は、安定した長期的な国家間関係の基礎となる。中国は常に平和的発展の道を堅持し、これまで一度も自ら戦争を発動したことがなく、一度も他国の領土を侵略したことがない。中国がいかに発展し強大になっても、他国に対して脅威をもたらすことはない。中英の経済貿易協力の本質は互恵とウィンウィンである。今年は中国の『第15次五カ年計画（2026-2030年）』の最初の年であり、双方は教育、医療、金融、サービス業における互恵協力を拡大し、人工知能（AI）、生物科学、新エネルギーおよび低炭素技術などの分野における共同研究と産業化を展開し、共同の発展と繁栄を実現すべきである。英国に対し、中国企業に公平で公正かつ差別のないビジネス環境を提供することを望む。英国政府、議会、地方の各界の人々がもっと中国を訪問し、中国に対する全面的かつ客観的で正確な認識を増すことを歓迎する。中国側は、英国に対する一方的ビザ免除実施を前向きに検討する意向だ」と強調した。

習主席はさらに、「このところ、一国主義、保護主義、強権政治が横行し、国際秩序は深刻な打撃を受けている。国際法は、各国がそれを遵守してこそ真に効力を持つものであり、大国は特に率先すべきだ。そうでなければ『ジャングルの世界』に戻ってしまう。中英はいずれも多国間主義と自由貿易を支持しており、真の多国間主義を共同で提唱・実践し、より公正で合理的なグローバルガバナンス体系の構築を推進し、平等で秩序ある多極化と普遍的に恩恵をもたらす包摂的なグローバル化を実現すべきだ」と指摘した。

スターマー首相は「英国と中国は世界の重要な経済体であり、国連安保理常任理事国であり、現在の不安定で脆弱な国際情勢の下で、英国が相互尊重と相互信頼の精神に基づき、中国と長期にわたって安定した包括的・戦略的パートナーシップを構築することは極めて重要だ。台湾問題に関する英国の長期的政策は変わっておらず、今後も変わることはない。英国は中国とハイレベル交流を維持し、対話と交流を緊密にし、貿易、投資、金融、環境保護といった各分野における協力を強化し、互いの経済成長を支援し、両国民に幸福をもたらすことを望んでいる」とした。（編集AK）

