ウルグアイのオルシ大統領が北京入り、中国への国賓訪問を開始

ウルグアイ東方共和国のオルシ大統領が2月1日、北京に到着し、7日間にわたる中国への国賓訪問を開始した。新華社が伝えた。

オルシ大統領が中国を国賓訪問するのは、今回が初となる。訪問期間中、習近平国家主席がオルシ大統領と会談し、両国の包括的な戦略的パートナーシップの深化、「一帯一路」（the Belt and Road）の質の高い共同建設の推進、及び関心を共有する国際・地域問題について、踏み込んだ意見交換を行う。

外交部（外務省）報道官は先ごろ、オルシ大統領の訪中について、「両国首脳の戦略的リーダーシップの下で、今回の訪問が両国の包括的な戦略的パートナーシップの一層深い発展の推進において積極的な役割を果たすことを期待し、信じる」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月2日