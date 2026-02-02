大型LNG輸送船「天山」号、引き渡し完了
人民網日本語版 2026年02月02日13:06
中国船舶集団の発表によると、その傘下の滬東中華造船（集団）有限公司（以下「滬東中華」）が独自開発・建造した17万4000立方メートル級の大型液化天然ガス（LNG）輸送船「天山」号が1月30日、命名・引き渡しされた。これにより、中国のLNG資源の海上輸送能力はさらに向上している。人民網が伝えた。
大型LNG輸送船「天山」号。画像提供：取材先
今回引き渡された「天山」号は、滬東中華が建造した大型LNG輸送船として60隻目に当たる。全長295メートル、型幅45メートル、型深さ26.25メートルで、サービス速力は19.5ノットだ。最新世代の二元燃料低速推進システムを採用し、国産の高効率プロペラを搭載することで、燃料消費を一段と低減している。また、世界をリードする液体貨物防護システムを備え、再液化能力を有し、航行中に発生するボイルオフガスを柔軟に処理し、貨物損失を低減できる。（編集YF）
「人民網日本語版」2026年2月2日
注目フォトニュース
関連記事
- 中国製大型LNG船「海瀚」号、大連で引き渡し
- 10万トン級超のクルーズ客船のメンテナンス実施 青島
- 「1路線」から「１つのネットワーク」へ――西部陸海新ルート建設の8年を振り返る
- 中国初のグリーンLNG補給作業が遼寧省大連市で完了
- 中国のクルーズ船運営会社「アドラ・クルーズ」が来年1-3月の日本に向かうルート運休を発表
- サーモン好きに朗報！中国の15万トン級養殖船に初めて稚魚投入
- 世界初！浮体式ダイナミックポジショニング養殖工船「湛江湾1号」正式に引き渡し
- 15万トンクラススマート養殖作業船「国信1号2-2」が青島で引き渡し
- 交通運輸システム最大の航路標識船「海巡176」が就役 海南省海口
- 船舶内装を100％国産化 中国初の国産大型輸出向け二元燃料カーフェリーが引き渡し
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn