大型LNG輸送船「天山」号、引き渡し完了

中国船舶集団の発表によると、その傘下の滬東中華造船（集団）有限公司（以下「滬東中華」）が独自開発・建造した17万4000立方メートル級の大型液化天然ガス（LNG）輸送船「天山」号が1月30日、命名・引き渡しされた。これにより、中国のLNG資源の海上輸送能力はさらに向上している。人民網が伝えた。

大型LNG輸送船「天山」号。画像提供：取材先

今回引き渡された「天山」号は、滬東中華が建造した大型LNG輸送船として60隻目に当たる。全長295メートル、型幅45メートル、型深さ26.25メートルで、サービス速力は19.5ノットだ。最新世代の二元燃料低速推進システムを採用し、国産の高効率プロペラを搭載することで、燃料消費を一段と低減している。また、世界をリードする液体貨物防護システムを備え、再液化能力を有し、航行中に発生するボイルオフガスを柔軟に処理し、貨物損失を低減できる。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年2月2日