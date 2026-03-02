中国、1月の外資導入額は920億1000万元

商務部（省）が2月28日に発表したデータによると、2026年1月には、全国で新たに設立された外資系企業は前年比25.5％増の5306社に上り、実行ベース外資導入額は同5.7％減の920億1000万元（1元は約22.8円）だった。

産業別の外資導入額を見ると、製造業が260億9000万元、サービス業が640億4000万元だった。ハイテク産業は前年比0.6％増の337億5000万元となり、全国の実行ベース外資導入額に占める割合は前年同期から2.3ポイント上昇して36.7％に達した。そのうち研究開発・設計サービスは同175.1％増、コンピューター・オフィス設備製造業は同82.4％増、電子・通信設備製造業は同3.7％増だった。

投資元別国・地域では、ドイツの対中投資が同86.6％増、スイスが同57.4％増、シンガポールが同10.9％増だった（自由貿易港経由の投資データを含む）。

中国ドイツ商会がこのほど発表した「2025/2026年度ビジネス信頼感調査報告」では、調査の対象となった企業のうち93％が「引き続き中国市場を深く開拓していく」との意向を示した。また、中国米国商会が発表した「2026年中国ビジネス環境調査報告」では、調査対象の米企業の約60％が「対中投資を増やす計画」としていた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年3月2日