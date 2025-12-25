中国、新版「外資参入奨励産業リスト」を発表

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

中国政府は24日、新版「外資参入奨励産業リスト」を発表した。これは、外資の投資を先進的製造業、現代的サービス業、ハイテク、省エネルギー・環境保護などの分野、及び中国中西部・東北地域へとより多く誘導するものであり、2026年2月1日から施行される。

中国国家発展・改革委員会と中国商務部（省）が共同で発表した「外資参入奨励産業リスト（2025年版）」は、2022年版と比べて205項目純増し、303項目が修正された。

政府によると、今回の改訂による主な変更点は以下の通りとなっている。▽先進的製造業と現代的サービス業への外資の投資を奨励・誘導する▽全国版リストにおいて、最終製品、部品、原材料などに関する項目を新設または拡充し、産業チェーンおよびサプライチェーンの発展水準を高める▽ビジネスサービス、技術サービス、科学研究、サービス消費などに関する項目を新設・拡充し、サービス業の質の高い発展を促進する。

また、新版リストは、中西部地域、東北地域、海南省への外資の投資を奨励・誘導する内容となっている。各地域の資源賦存量、特色ある優位性、産業発展の実情を踏まえ、地域別リストにおける奨励範囲を拡大した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月25日