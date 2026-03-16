中国赤十字会がテヘランでイラン向け緊急人道支援の引き渡し式
人民網日本語版 2026年03月16日14:29
中国赤十字会がイラン赤新月社に提供する20万ドル（1ドルは約159.3円）の緊急人道支援の引き渡し式が15日、在イラン中国大使館で行われた。これらはイランのシャジャレ・タイエベ小学校で犠牲となった児童・教職員の遺族への見舞金及び支援金として使われることになっている。新華社が伝えた。
中国の叢培武駐イラン大使は引き渡し式で、「中国は民間人及び非軍事目標に対する全ての無差別攻撃を非難する。なかでも学校を攻撃し、子どもを傷つけることは、国際人道法に著しく違反し、人類の道徳的良心の最低限の一線をも踏み越えるものだ。中国は困難を乗り越えようとしているイランの人々を引き続き支えていきたい。中国は中東諸国の誠実な友人にして戦略的パートナーとして、中東諸国と共にグローバル安全保障イニシアティブを実践し、中東に秩序を、人々に安寧を、世界に平和を取り戻したい」とした。
米国とイスラエルがイランに対する大規模な軍事行動を開始した初日となった2月28日、イラン南部ホルモズガーン州ミナブ市のシャジャレ・タイエベ小学校が攻撃を受け、少なくとも165人が死亡した。犠牲者の大部分が10歳前後の少女だった。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年3月16日
注目フォトニュース
関連記事
- 中国政府特使の中東訪問でホルムズ海峡問題が議題に？ 外交部がコメント
- 世界を「ジャングルの時代」に逆戻りさせてはならない
- 外交部「イランから退避する中国人への支援を継続」
- 王毅氏がオマーンのバドル外相と電話会談
- 王毅氏がイランのアラグチ外相と電話会談「イランの正当で合法的な権益の維持を支持」
- イラン情勢について外交部「国際社会と共に和解を促し戦火を阻止」
- 【イラストで読み解く】米国とイスラエルによる対イラン軍事攻撃「安全な避難場所が墓場に」
- 外交部「中東情勢の緊張を深く憂慮、仲介活動を集中的に展開」
- イラン・イスラム共和国情勢に関する上海協力機構の声明
- 【王毅外交部部長記者会見】イラン及び中東に堅持すべき5つの基本原則
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn