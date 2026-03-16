中国赤十字会がテヘランでイラン向け緊急人道支援の引き渡し式

中国赤十字会がイラン赤新月社に提供する20万ドル（1ドルは約159.3円）の緊急人道支援の引き渡し式が15日、在イラン中国大使館で行われた。これらはイランのシャジャレ・タイエベ小学校で犠牲となった児童・教職員の遺族への見舞金及び支援金として使われることになっている。新華社が伝えた。

中国の叢培武駐イラン大使は引き渡し式で、「中国は民間人及び非軍事目標に対する全ての無差別攻撃を非難する。なかでも学校を攻撃し、子どもを傷つけることは、国際人道法に著しく違反し、人類の道徳的良心の最低限の一線をも踏み越えるものだ。中国は困難を乗り越えようとしているイランの人々を引き続き支えていきたい。中国は中東諸国の誠実な友人にして戦略的パートナーとして、中東諸国と共にグローバル安全保障イニシアティブを実践し、中東に秩序を、人々に安寧を、世界に平和を取り戻したい」とした。

米国とイスラエルがイランに対する大規模な軍事行動を開始した初日となった2月28日、イラン南部ホルモズガーン州ミナブ市のシャジャレ・タイエベ小学校が攻撃を受け、少なくとも165人が死亡した。犠牲者の大部分が10歳前後の少女だった。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月16日