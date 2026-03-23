中国1-2月の外資導入額、1614億5000万元に

商務部（省）の発表によると、今年1-2月に全国で新たに設立された外資系企業は前年同期比14％増の8631社となった。実行ベース外資導入額は同5.7％減の1614億5000万元（1元は約23.2円）だった。

産業別に見ると、製造業の実行ベース外資導入額は475億2000万元、サービス業は1112億2000万元だった。ハイテク産業の実行ベース外資導入額は前年比20.4％増の632億1000万元で、全国の実行ベース外資導入額に占める割合は39.2％となり、前年同期より8.5ポイント上昇した。このうち、研究開発・設計サービス業の実行ベース外資導入額は171.8％増、コンピューター・事務機器製造業は84.1％増、電子・通信機器製造業は35.5％増となった。

投資元別に見ると、カナダの実行ベース対中投資額は210％増、スイスは41.3％増、フランスは3％増となった（自由港経由の投資データを含む）。（編集JZ）

「人民網日本語版」2026年3月23日