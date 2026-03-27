中国外交部が国民に当面の訪日自粛を勧告
人民網日本語版 2026年03月27日14:01
中国外交部（外務省）領事司（局）は26日、公式SNSアカウントの投稿を通じて、日本への渡航を当面の間控えるよう国民に注意を促した。中国新聞社が伝えた。
同投稿は「このところ、日本では治安が不安定化し、中国国民を狙った違法犯罪事件が多発しており、日本に滞在する中国国民を取り巻く安全環境は悪化し続けている。3月24日には、日本の自衛官が刃物を所持して塀を乗り越え、在日本中国大使館に強行侵入した。これは、中国側の外交官の人身の安全及び外交施設の安全を著しく脅かすものであり、その性質と影響は極めて悪質だ」と指摘。
「外交部及び在日中国公館は、中国国民に対し、当面の間、日本への渡航を控え、すでに日本に滞在している者については、現地の治安状況に細心の注意を払い、安全意識を高め、自己防衛を強化するよう、厳重に注意を促す。不測の事態に遭遇した場合には、速やかに警察へ通報し、在日中国公館に連絡して支援を求めてもらいたい」とした。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年3月27日
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