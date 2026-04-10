王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は9日、朝鮮の崔善姫外相と平壌の錦繍山迎賓館で会談した。新華社が伝えた。

王氏は「中朝友好協力相互援助条約の締結から今年で65年になる。この65年間、国際・地域情勢がいかに変化しようとも、中朝は良き隣人、良き友人、良き同志として常に信頼し合い、支持し合い、地域及び世界の平和と安定の維持、各々の発展の促進のためにたゆまず努力してきた。中国側は、朝鮮側と共に条約締結65周年記念行事を成功させ、上層部交流を強化し、各レベル・各分野で対話と実務協力を緊密化し、人的・文化的交流を深め、民心の通じ合いを促進し、各々の経済・社会発展を後押しすることを望んでいる」とした。

崔外相は「朝鮮側は中国側と手を携えて、両党・両国の最高指導者による重要な共通認識を実行に移し、『朝中友好協力相互援助条約』締結65周年記念行事を成功させ、各分野での交流と実務協力を促進し、外交当局間の調整を緊密化し、多国間の意思疎通と協力を強化し、朝中関係を新たな段階へと押し上げ、新たな展望を切り開くために引き続き努力することを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月10日