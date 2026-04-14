ベトナムのトー・ラム国家主席が北京に到着、訪中日程を開始

ベトナムのトー・ラム国家主席（ベトナム共産党中央委員会書記長）が14日午前、習近平国家主席（中共中央総書記）の招待を受け、国賓として4日間の日程で中国を訪問するため、北京に到着した。新華社が伝えた。

習主席は昨年4月にベトナムへの国賓訪問を成功裏に行い、戦略的意義を持つ中越運命共同体の構築を新たな発展段階へと押し上げた。トー・ラム主席が選出後初の訪問先に中国を選んだことは、中越両党・両国関係の発展を非常に重視していることを十分に示している。

トー・ラム主席は、習主席、李強総理、趙楽際全国人民代表大会常務委員会委員長、王滬寧全国政協主席とそれぞれ会談する。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月14日