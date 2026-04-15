中露外相が北京で会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は14日、ロシアのラブロフ外相と北京で会談した。

王氏は「複雑かつ変化の激しい外部環境を前に、両国首脳の戦略的リーダーシップの下で、中露関係は『浮雲が視界を遮ることを恐れず』、各分野の協力は『幾多の試練を経てもなお強靭さを保っている』。両国は、中露の戦略的協力パートナーシップ及び各分野における互恵協力をより高い水準へと発展させていく必要がある」とした。

ラブロフ外相は「ロシアは、中国と上層部交流を緊密化し続け、実務協力を深め、多国間の場において協調と連携を保ち、各々の国益を守り、国際体制の安全と安定を共同で維持することを望んでいる」とした。

両氏は年内に予定される両国首脳会談の準備について意思疎通や調整を行うとともに、米国とイランの衝突、アジア太平洋情勢、ウクライナ危機などについて踏み込んだ意見交換を行った。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月15日