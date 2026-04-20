中東の平和と安定にプラスのエネルギーもたらす4つの主張

習近平国家主席は先ごろ、アラブ首長国連邦（UAE）アブダビ首長国のハーリド皇太子と会談した際、中東の平和と安定の維持・促進について「4つの主張」を提示。「平和共存の原則」「国家主権の原則」「国際法の支配の原則」「発展と安全保障の統合的推進」の堅持を強調した。この4つの主張は、和平と戦闘終結を促し、対話を通じた溝の解消を提唱する中国の一貫した立場と積極的な努力を十分に体現するものであり、中東・湾岸地域が紛争を解決し、長期的な平和と安定を実現するために「中国の案」を提示するものである。国際社会は中国の提示した4つの主張について、中東地域の人々の根本的な利益に立脚した、実務的かつ公正なものであり、地域さらには世界の平和と安定にプラスのエネルギーをもたらすと考えている。（人民日報コラム「和音」掲載）

現在、中東情勢は再び激動し、紛争の波及効果が顕在化し続けている。国連や国際通貨基金（IMF）の報告書によれば、今般の中東での戦火は世界的な景気後退を招き、2026年の経済成長の足かせとなり、地域諸国に2000億ドル（1ドルは約159.0円）近い経済損失をもたらし、世界全体で3200万人以上が貧困に陥る恐れがある。停戦を揺るぎないものにし、政治的解決を堅持することは、危機の解決における喫緊の課題であり、国際社会の共通の期待でもある。

平和共存の堅持は、中東の難局を打開し、地域の長期的な平和と安定を実現するための重要な基礎だ。中東・湾岸諸国は互いに極めて密接に結びついており、互いに引っ越すことのできない隣国である。情勢が緊迫すればするほど、地域諸国は平和を大切にしなければならない。サウジアラビアとイランの歴史的和解を後押しし、パレスチナの14の勢力による和解に向けた対話の実施と「北京宣言」への署名を促し、さらにパキスタンと共同で湾岸・中東地域の平和と安定の回復に関する5項目の提案を発表するなど、中国は常に和平交渉の促進を堅持し、中東・湾岸諸国の溝の解消、合意の形成、相互信頼の強化のために建設的な役割を果たしてきた。中国は、中東・湾岸諸国の関係改善を支持し、共通・総合・協調的・持続可能な安全保障の枠組みの構築、地域諸国の平和共存の礎の強化を後押ししている。

国家主権の堅守は、中東の平和と安定を維持し、地域諸国の発展の権利を保障するための核心的な前提だ。主権は各国、特に多くの発展途上国にとって、国家が安定して存立していくための拠り所であり、侵害は許されない。この地域の真の主人は中東の人々であり、中東の事は地域諸国が自ら決定すべきだ。いかなる外部勢力も、事あるごとに武力に訴え、他国の内政に干渉し、他国の主権を踏みにじることがあってはならない。中東・湾岸諸国の主権、安全、領土一体性は確実に尊重されるべきであり、各国の人員・施設・機関の安全は確実に守られるべきである。中国は、中東・湾岸諸国が主権の安全、領土一体性、民族の尊厳を守り、自国の正当で合法的な権益を維持することを支持する。

国際法の支配の維持は、中東での戦火の拡大を抑え込み、地域の平和の防壁を築くための強固な保障だ。中東の戦火が激化・長期化し続けている重要な原因の一つは、特定の国が国際ルールを無視し、事あるごとに最大限の圧力をかけ、一方的な制裁を発動し、国際社会の共通利益より自国の利益を優先させ、多国間主義と国際法の支配の礎を破壊していることにある。国際法の支配の権威を維持するには、「都合の良い時だけ利用し、不都合な時には棄てる」ことがあってはならず、世界を「ジャングルの掟」へと逆戻りさせることがあってはならない。国連中心の国際体制、国際法に基づく国際秩序、国連憲章の趣旨と原則に基づく国際関係の基本準則を断固として守る必要がある。

発展と安全保障の統合的推進は、中東の平和と安定を実現し、発展と繁栄を促進するための長期的視点に立った策である。安全は発展の前提であり、発展は安全の保障である。クリーンエネルギー協力によってグリーン・トランスフォーメーションに弾みをつけ、農業技術を共有するなど、中国は中東・湾岸諸国と発展のノウハウを積極的に共有してきた。イランでの戦争勃発以来、中国は直ちにイラン、ヨルダン、レバノン、イラクに緊急人道支援を行い、戦渦に苦しむ人々に差し迫って必要な物資を届けてきた。各国は中東・湾岸諸国の発展のために良好な環境を醸成すべきだ。中国は中東・湾岸諸国と中国式現代化のもたらす機会を共有し、地域の発展と安全の土壌を豊かにしていくことを望んでいる。

4つの主張は、中東和平への道を明るく照らす灯火である。現在、中東情勢は戦争か和平かの重要な転換点にある。こうした時期だからこそ、各国は最大限の誠意を示し、中東情勢が政治的解決の方向へと着実に進むよう後押しをする必要がある。中国は引き続き和平対話の側、歴史の正しい側、人類文明の進歩の側に立ち、志を同じくする国々と手を携え、肩を並べて、中東の長期的な平和と安定の実現を後押しすべくたゆまず努力し、地域の平和・安定と繁栄・発展のために「中国の力」で貢献し、大国としての責任感をはっきりと示していく。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月20日