吉林省、高速道路の急速充電を100％カバー　省をまたぐ移動の「充電の壁」を解消

吉林省の高速道路サービスエリア（SA）ではすでにDC急速充電設備の100％カバーが実現しており、新エネルギー自動車の省をまたぐ移動や地域を越えた移動における航続距離の「ボトルネック」を解消し、グリーンな移動に確かな支援を提供していることが20日、同省交通運輸庁への取材で分かった。中国新聞網が伝えた。

現在までに、吉林省のすべての高速道路SAでは、統一基準に基づいてDC急速充電器が整備され、「急速充電をメインに、普通充電で補完」とする多様なエネルギー補給サービス体制が構築された。このうち、京哈高速道路などの幹線SAでは、さらにサービス能力を向上させ、両方向に急速充電設備を配置するとともに、充電・バッテリー交換一体型ステーションも整備し、ピーク時の車両のエネルギー補給効率を大幅に高め、ドライバーや乗客の待ち時間を短縮している。

高速道路サービスエリアで充電している新エネルギー自動車。撮影・代晋

利用者の利便性向上のため、吉林省の高速道路SAにある充電器群はすべて省レベル充電監督管理プラットフォームに接続され、検索、予約、決済の「ワンストップ」サービスを実現している。ドライバーや乗客は専用のミニプログラムを通じて、充電器の使用状況や充電出力などの情報をリアルタイムで確認でき、エネルギー補給計画を正確に立てることで、無駄な待機を避けることができる。春運（春節＜旧正月＞の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）や法定祝日など交通量の多い時期には、移動式充電車も追加配備され、充電のための包括的なサポート体制が整っている。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月21日