王毅氏が「共有的発展のためのグローバルアクション・フォーラム」ハイレベル会議に出席

王毅中共中央政治局委員（中央外事活動委員会弁公室主任）は22日、北京で開催された「共有的発展のためのグローバルアクション・フォーラム」第3回ハイレベル会議の開幕式に出席し、スピーチを行った。

王氏は「グローバル発展イニシアティブの提起から、今年で5年になる。この5年間、各国が後押しする中で、グローバル発展イニシアティブは中国の主張から国際的な共通認識へと拡大し、協力の理念から豊かな実践へと発展し、国連の『持続可能な開発のための2030アジェンダ』に活力を吹き込み、グローバル発展事業が新たな一歩を踏み出し、新たな成果を収める後押しをしてきた」と指摘。

「中国は各国と共に、グローバル発展イニシアティブの実行をベースとし、広範な発展のリソースを結集し、強固な発展の礎を築き、平和的発展路線を堅持し、開放的発展の環境を整え、人類運命共同体の構築という目標に向けて絶えず邁進していくことを望んでいる。中国は積極的に行動し、協力を深め、常にグローバル発展の促進者及び貢献者であり続け、各国と共に実務的な行動によってグローバル発展の新局面を切り拓いていく」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月23日