中国とカンボジアが外相・国防相「2+2」の初会合開催

中国とカンボジアは22日、外相・国防相による戦略対話「2プラス2」の初会合をプノンペンで開催した。中国側は王毅外交部部長（外相）と董軍国防部部長（国防相）、カンボジア側はプラック・ソコン副首相兼外相とティア・セイハ副首相兼国防相が共同議長を務めた。双方は二国間関係、政治及び防衛における安全保障協力、国際・地域情勢などの議題について踏み込んだ意見交換を行い、広範な共通認識に達した。新華社が伝えた。

王部長は「両国首脳は外相・国防相『2+2』戦略対話メカニズムの構築を決定して、双方間の戦略的相互信頼の増進と戦略的協調の強化に新たな原動力を与えた。初会合の開催によって、数々の試練を経てきた両国間の強固な友情が十分に示され、両国が戦略的協力の深化を非常に重視していることがはっきりと示された。中国側はカンボジア側と、このメカニズムを政治及び防衛における安全保障協力を強化するための戦略的枠組みとし、両国間の互助・団結・協力の重要な足掛かりとし、中国カンボジア運命共同体の構築推進に新たな貢献を果たしていくことを望んでいる」とした。

董部長は「中国とカンボジアにとって、外交・国防の両面で歩調を合わせ、相乗効果を発揮することは、リスクや試練に対処し、安全保障の防壁を強固に築くための戦略的選択であり、両国の安全・発展上の利益及び地域の長期的な平和・安定の維持にとって必ずや新たな原動力となるはずだ。現在の国際及び地域の安全保障情勢は複雑で変化が激しいが、中国側はカンボジア側と共に努力し、軍事・安全保障面で相互信頼を着実に深化・定着させ、新時代における外的環境の変化に左右されない中国カンボジア運命共同体の構築に、新たな、さらに大きな貢献を果たしていくことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月23日