中国カンボジア外相・国防相「2+2」初会合、6項目で合意

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は23日、中国とカンボジアの外相・国防相による戦略対話「2プラス2」初会合における6項目の合意について、報道陣に次のように説明した。新華社が伝えた。

（1）双方は断固たる相互支持で一致した。特に互いの核心的利益の確保への支持に重点を置く。中国側は、カンボジア側が一つの中国原則の遵守を重ねて表明し、中国統一の大業、及び習近平国家主席の提起した重要なグローバル・イニシアティブを支持していることを高く評価した。

（2）双方は互恵協力の深化で一致した。特にカンボジアの自立的発展能力の加速度的向上に対する支援に重点を置く。とりわけ「工業発展回廊」及び「魚米回廊」の構築に焦点を当て、戦略的プロジェクトである「扶南テチョ総合水利事業」を推進する。

（3）双方は政治・安全保障協力の強化で一致した。特にそれぞれの政権及び制度の安全を維持し、連携して外部からの浸透を阻止し、「カラー革命」を防止することに重点を置く。

（4）双方は法執行協力の強化で一致した。オンライン賭博や特殊詐欺を断固として徹底的に取り締まり、人々の生命・財産の安全を守ることで、両国間の協力に望ましい外部環境を整備する。

（5）双方は防衛協力の強化で一致した。特にカンボジアの国防能力の整備加速を支援し、自国の主権・安全保障・発展上の利益を確実に守ることに重点を置く。

（6）双方は国際・地域問題における調整と協力の強化で一致した。特にパワー・ポリティクスや覇権主義に反対し、世界の自由貿易を維持し、国連による本来の役割の発揮を支持することに重点を置く。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月24日