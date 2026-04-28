中国、国連会合で南中国海などめぐり日本に反論「日本の『新型軍国主義』に警戒を」

国連安保理は27日、海上安全保障問題に関する公開討論会を開催した。中国の孫磊国連次席大使は、日本代表の東中国海と南中国海に関する事実と異なる発言について反論し、日本代表の発言が白黒を逆さまにするものだとし、国際社会に対し、日本の『新型軍国主義』の動きに警戒するよう促した。

孫次席大使は、「日本代表の東中国海と南中国海に関する主張は白黒を逆さまにするものだ。現在、東中国海と南中国海の情勢はおおむね安定を保ち、南中国海は世界で最も自由な航路の一つだ。それにもかかわらず、日本は最近、自衛隊艦艇を台湾海峡に派遣して『武力威嚇』を行い、意図的に挑発し、『台湾独立』分裂勢力に重大な誤ったシグナルを送った」とした。

孫次席大使はさらに、「今年は東京裁判開廷80周年にあたる。東京裁判は日本の軍国主義による侵略戦争の犯罪をはっきりと認め、歴史の真実、国際的正義、人類の尊厳を守った。80年後の今日、日本の『新型軍国主義』が台頭し、世界の平和と安定を脅かしている。国際社会はこれに高度の警戒を保つべきだ」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年4月28日