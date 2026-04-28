日本の殺傷兵器輸出解禁は地政学的衝突リスクを高める

日本政府は先ごろの閣議決定によって「防衛装備移転三原則」とその運用指針の改定作業を完了した。今回の改定によって、殺傷兵器の対外輸出が原則解禁されただけでなく、特定の状況下では国家安全保障会議での審査・承認を経て、武力紛争状態にある国への武器輸出を認めることも明確にされた。日本のこの行動は、戦後80年以上続いた平和のための守るべき一線を完全に越えるものであり、東アジアの安全保障構造に深刻な衝撃を与え、国際的な軍備管理体制を侵食するだけでなく、地域の安全と世界の平和を何重にも脅かすものであり、国際社会は高度の警戒を保ち、断固として反対すべきである。（文：常思純・中国社会科学院日本研究所副研究員。人民日報掲載）

今回の日本の政策変更は、戦後の国際秩序による制約と国内の平和憲法の原則の双方からの逸脱であり、既存の国際法理からの公然たる背離でもある。現実的影響として、日本が殺傷兵器の輸出を解禁することで、アジア太平洋地域の地政学的衝突リスクは著しく高まる。

第一に、日本の武器輸出は地政学的戦略指向が鮮明であり、「インド太平洋」地域の対立・紛争地域に焦点を合わせている。 周辺の特定国に先進的な武器・装備を輸出することで、日本は「防衛協力＋装備輸出」という二重の手段で地域の既存の軍事バランスを崩すことを企てている。地域安全保障へのこのような深い介入は、周辺諸国の連鎖反応を招き、さらには地域の軍拡競争を誘発する可能性が高い。

第二に、日本は武器輸出によって、米英豪との同盟関係を一層強化することができる。迎撃ミサイル「パトリオット」の米国への輸出、次世代戦闘機の英伊との共同開発及び第三国への輸出計画、共同開発の名を借りたオーストラリアへの護衛艦輸出などにより、日本は技術面で同盟国と装備の「相互運用性」を高めるだけでなく、戦略面でも自らを重要なノードとする共同防衛ネットワークの構築に参画している。これは地域における多国間対話・協議の余地を狭め、アジア太平洋地域が陣営対立に陥るリスクを高めるものであり、グローバルな安全保障ガバナンス体制にとって厳しい試練となる。

さらに警戒すべきは、武器輸出規制の様々な面における緩和が、日本の新型軍国主義勢力の台頭と拡張を実質的に支えている点である。まず、軍需貿易がもたらす巨額の利益によって、高額な兵器開発費が希薄化され、日本の軍需産業が長年抱えてきた生産能力不足や高コストという困難が解消される。これにより、技術開発・量産・世界輸出が一体となった全産業チェーンのクローズドループが段階的に構築され、軍国主義的野心を支える物質的基盤が再構築される。次に、整った巨大な軍需生産能力を保持することで、日本は先進的武器・装備の世代交代の加速が可能となるほか、軍産複合体を構築することで動員能力を整備し、対外的な軍事行動能力を再構築することが可能となる。最後に、武器・装備輸出を重要な足がかりに、地政学的布石の範囲を広げ、軍需産業の対外浸透を通じてアジア太平洋諸国を仲間に引き入れる。日本が自ら想定する陣営対立構造を入念に構築することで、地域の安全保障に潜在的なリスクがもたらされる。

日本政府は行政手段によって強引に政策変更を推し進め、国会での十分な議論という手続きを回避し、野党の合理的質疑を無視し、国民の議論やメディアによる監視の余地を意図的に狭めた。このような強引な「関門突破」は、「再軍事化」の推進を急ぐ日本右翼政治勢力の野心を浮き彫りにしただけでなく、日本社会が長年にわたり形成してきた平和に関するコンセンサスを深刻に引き裂くものであり、日本の社会的安定と国家としての進路は将来、深刻な潜在リスクを抱えることになるだろう。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月28日