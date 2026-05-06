国内初の民間資本によって建造された科学調査船が進水　浙江省温嶺

浙江省温嶺市松門鎮で5月5日、中国初の民間資本によって建造・完成した科学調査船「海鷹加科」号の進水が行われた。約1億5千万元（1元は約23.1円）の民間資本によって建造されたこの科学調査船は、全長82メートル、計画満載排水量3500トン、航続距離1万海里、連続航海可能日数は60日間以上で、自由航行海域において多角的かつ総合的な調査を実施する能力を備えている。浙江省温嶺の漁師37人が出資して建造した。2025年3月17日に着工した同船は、完成後、リース方式によって大学や科学研究機関にサービスを提供する。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年5月6日